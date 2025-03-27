Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda millî güvenliğimize ve varlığımıza yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, birçok coğrafyada üstlendiği etkin ve yapıcı rollerle küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam etmektedir." İfadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığında olduğunu belirten Aktürk, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla; Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 olmuştur." bilgisini paylaştı.

Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti;

Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur.

Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.

Hudut güvenliği

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 kişinin yakalandığını dile getiren Aktürk, "1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2.290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17.315’e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.