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Gündem
AA 10.03.2024 09:48

Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı da bugün ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 3 dakika olacak
Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 3 dakika olacak

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.

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