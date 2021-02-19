Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde 1 Mart itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağını açıklamıştı.

Mart ayı itibarıyla başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinde, illerde sıkılaştırılması veya gevşetilmesi gereken kısıtlamalar yeni uygulamayla belirlenecek.

[Grafik: M. Furkan Terzi/ TRT Haber]

İllerin risk durumu renklerle tanımlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve bu risk hesaplamasının vaka sayılarına göre belirleneceğini açıkladı.

Yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.

Tedbirlerdeki değişiklikler 2 haftalık izleme sonrası yapılacak

Mavi olan illerde normalleşme başlayacak. İller için alınan tedbirlerde yapılacak değişiklikler 2 haftalık izleme sonrasında belirlenecek.

Böylece o illerde yaşayanlar, kısıtlamaların tekrar gelebileceğinin farkında olarak hareket edecek.

[Grafik: M. Furkan Terzi/ TRT Haber ]

4 kriter belirlendi

Kısıtlama önlemlerinin arıtılıp artırılmayacağı puanlandırma sistemi ile belirlenirken, bu iller 4 kriter çerçevesinde değerlendirilecek.

İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları, testte pozitiflik oranları, yoğun bakım doluluk kapasiteleri ile servislere yeni hasta yatış durumu ve illerdeki aşılama durumunu göre puanlama yapılacak.

“Mutasyonlu virüsün kontrolü kolaylaşacak”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, uygulamadan elde edilecek veriler sayesinde mutasyonlu virüsün yoğun olduğu şehirlere daha önem verilebileceğini ve böylece mutasyonlu virüsün daha etkili bir şekilde kontrol edilebileceğini söyledi.

İller risk durumuna göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 renge ayrılacak. Vaka sayısı ortalamalarına göre belirlenecek renklerin detaylarını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/XvDFfEuQ9o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2021

Kısıtlamalar il özelinde belirlenecek

Kısıtlamaya uymayan illerde alınacak önlemler o il özelinde uygulanacak. Böylece vaka sayısının azaldığı ve tedbirlere dikkat edilen iller, getirilen ekstra kısıtlamalara tabi tutulmayacak.

Kısıtlamanın artırıldığı illerde yaşayan vatandaşlar ise uygulama sayesinde yaptıkları hataların farkına daha kolay varacak.