İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'daki PKK katliamı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının terör örgütünü aklamak olduğunu söyledi. "Tarihimize kara bir leke olarak geçti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Terörü savunmak suçtur. Olayı tüm çerçevesiyle iki genel başkana anlattık. Kılıçdaroğlu meseleyi siyasi tartırmaşa dönüştürdü. Grup toplantısında izlediğimde hayal kırıklığına uğradım.

Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır.

Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı. Böyle yapılmamalıydı.

Hem demokratik sorumluluktan uzak hem de bir terör örgütünü bu vahşi katliamdan kurtarma gayreti sadece siyasi tarihimize değil terörle mücadele tarihimize de bir kara leke olarak geçmiştir.

Terörü savunmak suçtur. Olayı tüm çerçevesiyle iki genel başkana anlattık. Kılıçdaroğlu meseleyi siyasi tartırmaşa dönüştürdü.

Terörü savunmak suçtur. Olayı tüm çerçevesiyle iki genel başkana anlattık. Kılıçdaroğlu meseleyi siyasi tartırmaşa dönüştür