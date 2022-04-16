Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.

"Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın kimliği tespit edildi.

Bu kapsamda, A.K, Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K'nin polisteki işlemleri devam ediyor.