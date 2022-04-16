Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisle alay eden yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı.
Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.
"Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın kimliği tespit edildi.
Bu kapsamda, A.K, Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K'nin polisteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
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