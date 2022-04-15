Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 23:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan IKBY
Son Haberler
- 00:07
- 00:06
- 23:41
- 00:01
- 23:29
Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: İsrail haksız ve hukuksuz saldırılarına son vermelidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz