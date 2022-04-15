Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, şunları söyledi:

"Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz."