Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadele için yaptığı paylaşımda, "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan paylaşımında, şunları söyledi:
"Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz."
Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 15, 2022
Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz. pic.twitter.com/z8nTMFB5TM
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