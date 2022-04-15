Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 21:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kadına şiddetin kaynağı cehaletle mücadele edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bizim medeniyetimizde kadın özverinin sembolüdür.
İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Kadına şiddetin kaynağı cehaletle mücadele ediyoruz.
Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız.
Kadınlarımızın hep yanındayız. KADES tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşmada dünya çapında bir yeniliktir.
Son 10 yılda kadın konukevlerinde 325 bin kadın misafir edildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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