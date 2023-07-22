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Gündem
AA 22.07.2023 16:38

PKK'nın yurt dışı kasası Kandemir'in ifadesi ortaya çıktı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda yakalanan, örgütün sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir, kendisine gönderilen paraların borçlu kişilerce yatırıldığını öne sürdü.

PKK'nın yurt dışı kasası Kandemir'in ifadesi ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ereğli ilçesindeki bir evde gözaltına alınan Kandemir hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Kandemir'in, savcılıktaki ifadesinde, banka hesabına "euro" olarak yatırılan paraların, örgüt adına yurt dışında toplanan paralar olmadığını, kendisine borcu olan kişilerce yatırıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Emekli öğretmen olduğu ortaya çıkan örgüt üyesinin, toplanan paraları Ereğli ile bazı illerde örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı, bu aileler hakkında da çeşitli bilgiler topladığı bilgisine ulaşıldı.

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Öte yandan, 1990'lı yıllardan bugüne kadar yapılan örgüt içindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazdığı mektuplar ile örgütün arşivi niteliğindeki ele geçirilen çok sayıda dokümanın da uzmanlarca incelenmeye başlandığı kaydedildi.

Operasyon

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Temmuz'da yakalanan Kandemir'in, örgüt adına yurt dışında toplanan paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu, örgüt üyesinin bir kardeşinin Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

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PKK/KCK Terörle Mücadele Konya
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