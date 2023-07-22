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Gündem
TRT Haber 22.07.2023 16:28

Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence öğüt veren polise tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da motosiklet sürücüsü gence karşı sergilediği tavırla herkesin takdirini kazanan polis memurunu telefonla arayarak tebrik etti.

Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durduran Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisinin tavrı herkesin takdirini kazandı.

Işıklarda durdurduğu motosiklet sürücüne uyarılarda bulunan polis, "Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim." dedi.

"İzleyince dedim ki; işte bizim trafik polisimiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, bir motosiklet sürücüsü olarak bu sözlerin kendisini çok duygulandırdığını, izleyince "işte bizim trafik polisimiz" dediğini aktardı.

"Kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim"

Trafik polisinin derdinin ceza yazmak olmadığını, 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak olduğunu belirten Yerlikaya,

"Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım’ı telefonla aradım, kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim." dedi.

Motosiklet sürücülerine de seslenen Yerlikaya, trafik kurallarına uyma ve aşırı hız yapmama uyarısında bulundu.

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