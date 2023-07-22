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Gündem
AA 22.07.2023 14:41

Bakan Tunç'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi lanetledi.

Bakan Tunç'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "Bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kılıfıyla müsamaha gösterildiği için sistematik bir hal alan bu çirkin saldırılar karşısında, ilgili ülkelerin, caydırıcı ve etkin tedbir almamakta ısrar ettiğini, bu tutumun saldırganları suç işlemeye teşvik ettiğini takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in ardından bu kez Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Dini değerlere yönelik saldırıların tüm demokratik hukuk devletlerinde suç olarak düzenlendiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"İsveç ve Danimarka başta olmak üzere, bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kılıfıyla müsamaha gösterildiği için sistematik bir hal alan bu çirkin saldırılar karşısında, ilgili ülkelerin, caydırıcı ve etkin tedbirleri almamakta ısrar ettiklerini, bu tutumun da saldırganları suç işlemeye teşvik ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz'da kabul edilen kararla da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, dini nefret olarak tanımlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin saldırıların gerçekleştiği ülkelerin, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için caydırıcı ve önleyici tedbirleri acilen almalarını bekliyoruz."

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