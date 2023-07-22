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Dünya
AA 22.07.2023 14:32

Yunanistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede başlayan yangınlara müdahale için uçak ve helikopter gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda, "Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya varmıştı.

Türkiye Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek
Türkiye Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

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