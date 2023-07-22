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Dünya
AA 22.07.2023 14:04

Meksika'da terk edilmiş bir kamyonda 148 düzensiz göçmen bulundu

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM), ülkenin güneydoğusundaki Veracruz eyaletinde terk edilmiş bir kamyonda 148 düzensiz göçmenin bulunduğunu duyurdu.

Meksika'da terk edilmiş bir kamyonda 148 düzensiz göçmen bulundu

CNN'in haberine göre, Meksika'nın Veracruz eyaletinde aşırı sıcaklarda otoyolun kenarına terk edilmiş haldeki kamyonun kasasında refakatçisi olmayan 23 çocuk, tek seyahat eden 10 yetişkin ve 44 aileden 115 kişi dahil toplam 148 düzensiz göçmen bulundu.

INM, düzensiz göçmenlerin Honduras, Guatemala, El Salvador uyruklu kişiler olduğunu açıkladı.

INM, refakatçisi olmayan çocuk göçmenler başta olmak üzere bazı göçmenlerin Aile Entegre Gelişim Sistemi (DIF) kapsamında korumaya alınacağını bildirdi.

Göçmenlerin bulunduğu terk edilmiş kamyonun sürücüsü henüz bulunamadı.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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