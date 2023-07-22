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Dünya
AA 22.07.2023 11:08

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırı Bağdat'ta protesto edildi. Saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur." dedi.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu
[Fotoğraf: Depo Photos]

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Kur’an-ı Kerim’e saldırı Bağdat’ta protesto edildi

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu

Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan kalabalık, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı nedeniyle Danimarka yönetimini protesto etti.

Irak güvenlik güçleri, Danimarka Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye çıkan köprüleri trafiğe kapattı.

Türkiye'den tepki: Açık bir nefret suçudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi lanetledi. 

Çelik, "Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir." dedi. 


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