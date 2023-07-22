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Gündem
AA 22.07.2023 15:13

Türkiye'nin yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı

Türkiye'nin, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri başkent Atina'ya ulaştı.

Türkiye'nin yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya vardı.

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etti.

Türkiye'nin yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı

Burada düzenlenen karşılama törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Evangelos Turnas ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Diplomatik Danışmanı Dimitris Azemopulos katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." ifadeleri kullanılmıştı.

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