Karkamış'a havan saldırısı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı

Karkamış'a havan saldırısı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı

'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira

'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira

2 yıllık hasret sona erdi: Müslümanlar umre ibadeti için Kabe'de buluştu

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Cehcah Bulvarı çevresine isabet etti.

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Çelik: Burada sığınmacı olarak bulunanlar sonsuza kadar kalmayacaklar