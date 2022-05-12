Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 yıllık hasret sona erdi: Müslümanlar umre ibadeti için Kabe'de buluştu
Salgın sonrası binlerce Müslüman umre ziyareti için Mekke'de buluştu. Kabe'ye gidenler hasret ve özlem giderdi. Tavaf edildi, dualar arşa yükseldi. TRT Haber ekibi, umre ziyareti için kutsal topraklara gidenlerin heyecanına ortak oldu.
Salgın kısıtlamaları kaldırıldı, hasret sona erdi. Binlerce Müslüman, Mekke-i Mükerreme'de Kabe'de buluştu.
Renkler ve diller unutuldu, hep bir ağızdan dualar semaya yükseldi. Duaların rahmana ulaştığı Kabe'de, gelenlerin çoğu ilk kez umre ziyareti yaptı.
Yürekler titredi, gönüllere esenlik istendi.
Kabe'de minik yürekler de vardı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kafilesindeki çocukların heyecanı tarif edilir gibi değildi.
Tavafını tamamlayanlar Safa ve Merve tepesine koştu. Hazreti Hacer’in oğlu İsmail’e su bulmak için, sabırla koştuğu iki tepe arasında Müslümanlar, bir uçtan diğer uca yedi kere gidip geldi.
Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler Mekke'den Medine'ye de geçecek.
Haber: Lamia Ayhan
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Kabe Umre
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