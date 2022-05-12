Kadın ve erkeğin sosyal hayattaki dengesi konuşuldu, toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde kadına ve erkeğe yüklenen roller tartışıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin 8'incisini düzenledi.

Akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katıldığı kongrede konuşmacılar "kadın ve mekan" üzerine konuştu.

"Mekanların kadına ilişkin taraflarını açığa çıkarıyoruz"

Kadem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu “Savaşlar, mecburi göçler salgın gibi kritik dönemler ilk olarak ve en çok da kadını farklı mekan sorunlarıyla yüzleştirmektedir. Kongre boyunca özel ve kamusal mekanlar şehrin ve kırsalın ürettiği mekanlar, özgürleştiren ve hapseden mekanlar ve bunların kadına ilişkin taraflarını açığa çıkartmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Açılış panelinde konuşan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Alkan, kadın ve mekan ilişkisinin son dönemlerde daha da önem kazandığını belirtti:

"Bu iki kavram arasındaki ilişki bugün kent bilimciler, şehir plancıları, sosyologlar ve teorisyenler arasında artık daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Kadın ve mekan ilişkisi söz konusu olduğunda bu etkileşimin çok daha önemli olduğu, daha fazla önem kazandığı görülmektedir."

Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan katılımcılara belge verdi

Suriye'den gelerek Türkiye'ye yerleşen Betül Uzun, söz alarak kendi tecrübelerini anlattı:

"Bir göçmen olarak senin yüzün senin karakteristik senin özelliklerine ve seni değerlerinden ayıran her şey bulanıklaşmaya başlar. Ve UNICEF raporlarındaki bir numaraya dönüşür ve bir birey olarak göçmen terminolojisinin içinde kaybolur gidersin."

Açılış panelinden sonra Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan, panelistlere katılım belgesi takdim etti.