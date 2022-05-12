Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şüpheli araç takibi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekip, dün İstanbul Sultanbeyli'de bir aracı kovaladığı sırada Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşaktan çıkan tıra çarpmıştı.
Kazada yaralanan polis memurlarından Hüseyin Duman şehit olmuş, Gökmen Baykara'nın bacağında ise kırık oluşmuştu.
Etiketler: Polis Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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