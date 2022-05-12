Paramparça edilmiş petek ve kovanlar... Kolonilerden geriye kalan avuç avuç arı ölüsü...

Türkiye, Tekirdağ'da yaşanan bu talanı TRT Haber'de izledi. Namık Kemal Üniversitesi'nin 7 yıllık arıcılık gen çalışması ve milli ilaç projesi, kimliği belirsiz kişilerce sabote edildi. Üstün arı ırkları çalınırken, kalanlara ise yaşama şansı tanınmadı.

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, “Kapaklar açılarak arılar ölüme terk edilmiş, içerisindeki çerçeveler dışarıya çıkarılarak atılmış. Bu şekilde bu arılar yaşayamaz” dedi.

Jandarma bölgede inceleme yaptı

Jandarma, üniversitenin suç duyurusu üzerine Uçmakdere'deki arıcılık bahçesinde inceleme yaptı. Personel, zaman zaman arılar sebebiyle zor anlar da yaşadı.

Jandarma, arı ilaçlarında dışa bağımlılığı sona erdirecek olan bu önemli gen çalışmasını kimin, neden sabote ettiğini belirlemeye çalışıyor.

Bahçe en yakın yerleşime 10 kilometre mesafede, düzgün bir yolu yok. Bu sebeple bekçi de bulundurulmuyordu.

"Soruşturma süreci bitene kadar bilgi veremiyoruz"

Bu noktada yanıtı aranan diğer soru da böylesine önemli bir projenin neden korunmadığı.

Mustafa Necati Muz, alanın etrafının tel örgüyle kapalı olduğunu söyleyerek, “Araziye, çok ciddi 4 çeker olmadığı takdirde araçla ulaşılması çok zordur. Güvenlik donanımı ile ilgili soruşturma süreci bitene kadar bilgi veremiyoruz" dedi.

Projeye ise son verilmeyecek. Ekip, yeni kovanlarla kaldığı yerden çalışmaya devam edecek.