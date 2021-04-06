İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e yükseldi.