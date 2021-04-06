Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu
Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e yükseldi.
Sıradaki Haber
Ankara'daki son "darbe girişimi davası"nda karar günü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz