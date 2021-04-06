Ankara'da görülen darbe davalarının sonuncusu olan davanın karar duruşması yarın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görülecek.

Mahkeme heyeti, 104'ü tutuklu, 11'i firari 497 sanık hakkında hükmünü açıklayacak.

İddianamede 512 sanık yer aldı

Darbe girişiminin ardından Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 512 sanık yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Darbe bildirisini zorla okuttular

İddianameye göre, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyeti, eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi.

Barış'ın talimatıyla, eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburu'nda görevli 124 asker TRT'ye gönderildi.

Bu taburla TRT'ye giden bir önceki Muhafız Alay Komutanı eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer, yanlarındaki uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek, darbe bildirisini zorla okuttu.

103 asker TRT baskınına destek için bekletildi

Şüphelilerden, eski piyade binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinde görevli 103 asker ise TRT baskınına destek için TRT yakınındaki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında hazır bekletildi. Eski binbaşı Fedakar Akça da Muhafız Komando Taburunda görevli 108 askerle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına sevk edildi.

İlk duruşma 10 Ekim 2017'de görüldü

İddianamenin kabulünden sonra davanın ilk duruşması, 10 Ekim 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü.

Davanın 3 Temmuz 2020'deki duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Mütalaada, 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven'in bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. 90 sanık arasında, TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay yarbay Ümit Gençer de yer aldı.

Sanıklardan 134'ü hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla, 9'u hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

TRT işgalini yöneten eski kurmay Albay Poshor ile TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay Yarbay Ümit Gençer'in ayrıca, 65 TRT çalışanına yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 10 kişiye yönelik kasten yaralama ve kurumda meydana gelen zararlara ilişkin mala zarar verme suçlarından da toplam 1512'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Daha önce Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan "Genelkurmay çatı davasında" 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin alay komutanı eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da alayın işlediği suçların hepsinden sorumlu olduğu gerekçesiyle yine 1512 yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, çoğu er 264 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu. Mütalaada, 11'i firari 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması talep edildi.

Yaklaşık 3 bin 500 saat kayıt yapıldı

Davanın görüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine hakim Murat İlhan başkanlık etti. Dava, karar duruşmasına kadar 243 celse sürdü.

Yargılama sırasında, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasının ardından davanın 497 sanığı kaldı.

Duruşmalarda, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları ile tanık, müşteki ve avukatlarının beyanları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.

Yaklaşık 3 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.