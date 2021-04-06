Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, 2 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de görüşüyor.https://t.co/dRu606rUzH pic.twitter.com/sLiTGjAsZY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yaptığı görüşmede bu konuların altını çizdi.