Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2022
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/GsPxuGe8uR
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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