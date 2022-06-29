Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/GsPxuGe8uR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2022



