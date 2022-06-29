Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde devlet başkanlarıyla görüşecek
NATO Liderler Zirvesi İspanya'da başlıyor. 2 gün sürecek zirvede güncel küresel gelişmeler ele alınacak, ittifakın geleceğini şekillendirecek stratejik konsept belgesi onaylanacak. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.
NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.
Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek, gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak.
Erdoğan-Biden görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.
Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
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