NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek, gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirecek.