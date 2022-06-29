TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin verilerini içeren Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 2021 yılı raporunun TBMM'ye ulaştığı belirtildi.

Başvuruların yaklaşık 1,6 milyonu olumlu yanıtlandı

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına 2021 yılı içerisinde 2 milyon 6 bin 608 bilgi edinme amaçlı başvuru yapıldığı, bu başvuruların 1 milyon 627 bin 634'ünün olumlu yanıtlandığı kaydedilerek, "2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi edinme taleplerini karşılama oranının 2019 yılına benzer şekilde yüksek bir seyir izlediği ve başvuruların yüzde 81,11 gibi yüksek bir oranda olumlu cevaplandırıldığı görülmektedir." ifadesine yer verildi.

2014 en yüksek başvuru yılı oldu

Rapora göre, 2021 yılında en fazla bilgi edinme başvurusu alan kamu kurum ve kuruluşu 233 bin 233 ile Yükseköğretim Kurulu olurken, bunu 145 bin 845 ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 133 bin 181 ile Sağlık Bakanlığı izledi.

Ayrıca geçen yıl valiliklere toplam 903 bin 793, belediyelere ise 233 bin 233 başvuru gerçekleştirildi.

Kanun kapsamında bilgi edinme başvurularının yapıldığı ilk yıl 2004'te 395 bin 557 müracaat oldu. Yıllara göre en fazla başvuru ise 3 milyon 298 bin 465 ile 2014'te gerçekleşti.