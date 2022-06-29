Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 07:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında dün 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve jandarma komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.
Etiketler: Eren Operasyonları Hakkari Süleyman Soylu Terörle Mücadele
Son Haberler
- 08:13
- 08:23
- 07:54
- 07:21
- 07:01
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: 16 binada 37 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz