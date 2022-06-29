Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 04:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan Şanlıurfa'da yaşanan şiddet olayıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." paylaşımında bulundu.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları Şanlıurfa
Sıradaki Haber
ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz