Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TSİ 18.45'te görüşeceğini duyurdu.

Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan,

"Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." açıklamasını yapmıştı.