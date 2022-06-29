Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 03:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray, Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin bugün saat 18.45'te olacağını açıkladı. Görüşmenin yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TSİ 18.45'te görüşeceğini duyurdu.
Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan,
"Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Joe Biden NATO Recep Tayyip Erdoğan
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