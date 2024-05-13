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Gündem
AA 13.05.2024 15:43

Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait 4 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiği aktarıldı.

 

Aramalarda, 1 adet 12,7 milimetre çapında Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu, 125 zırh delici mühimmatı, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 mühimmatı, 3 M-16 piyade tüfeği, 9 dolu şarjör ve 4 bin 575 adet mühimmatı, 2 adet 7,62 mm çapında PKMS makineli tüfek, 2 yedek namlu ve 1152 adet mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 2 AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü, 2 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPO-Shmel tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 anti-personel mühimmatı, 4 anti-tank mühimmatı ve 2 sevk fişeği, 1 tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı, 1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan, 4 savunma el bombası, 4 taarruz el bombası, 16 sis el bombası ve 53 el bombası fünyesi, 4 termal silah dürbünü, 4 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet 3 ayaklı dürbün, 2 Yaesu araç telsizi ve 5 Yaesu el telsizi, 10 termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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