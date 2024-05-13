Bakan Bolat "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu paketin "kamuda tasarruf", "bütçe harcamalarında disiplin" ile "kamu yatırımlarında verimlilik” eksenlerinde önemli tedbirler içerdiğini belirten Bolat, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Orta Vadeli Program kapsamında uygulanan ekonomi programımızın önemli bir bileşeni olarak bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulamakta olduğumuz program ile yurt içi tasarrufların artırılarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmakta olup paket bu amaca katkı sağlayacaktır" dedi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak paket kapsamındaki tedbirleri titizlikle takip edeceklerini kaydederek, "Bu çerçevede, mal ve hizmetler ihracatının arttırılması ve dış ticaret ile cari işlemler açıklarının azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.