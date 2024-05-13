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Gündem
AA 13.05.2024 13:36

Bakan Bolat "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, "Uygulamakta olduğumuz program ile yurt içi tasarrufların artırılarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmakta olup paket bu amaca katkı sağlayacaktır" dedi.

Bakan Bolat "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu paketin "kamuda tasarruf", "bütçe harcamalarında disiplin" ile "kamu yatırımlarında verimlilik” eksenlerinde önemli tedbirler içerdiğini belirten Bolat, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Orta Vadeli Program kapsamında uygulanan ekonomi programımızın önemli bir bileşeni olarak bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulamakta olduğumuz program ile yurt içi tasarrufların artırılarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmakta olup paket bu amaca katkı sağlayacaktır" dedi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak paket kapsamındaki tedbirleri titizlikle takip edeceklerini kaydederek, "Bu çerçevede, mal ve hizmetler ihracatının arttırılması ve dış ticaret ile cari işlemler açıklarının azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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