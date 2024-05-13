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Gündem
AA 13.05.2024 14:55

Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

Ayrıntılar gelecek...

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Türkiye Kupası Beşiktaş Trabzonspor
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