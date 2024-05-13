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AA
HABER GİRİŞ
13.05.2024 14:55
, 13.05.2024 14:56
SON GÜNCELLEME
13.05.2024 14:56
Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
Ayrıntılar gelecek...
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Türkiye Kupası
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