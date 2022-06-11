Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
Etiketler: Şehit Pençe Operasyonları Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı
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