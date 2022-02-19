Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" mesajını da paylaştı.