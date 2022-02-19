Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık ayrıca, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" mesajını da paylaştı.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/po2jLjBJag
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