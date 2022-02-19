Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8, Pençe Kaplan bölgesinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu."