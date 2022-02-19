Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Pençe Kaplan bölgelerinde toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8, Pençe Kaplan bölgesinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.#MSB pic.twitter.com/PmJyU3xvVI
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