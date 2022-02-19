Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."