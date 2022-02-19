Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlıktan Migros'a soruşturma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."
Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 19, 2022
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