Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre bölgede gizlenen 3 terörist, SİHA'ların desteği ile etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman Komandolarımız #PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi."