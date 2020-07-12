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Pençe-Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 terörist, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre bölgede gizlenen 3 terörist, SİHA'ların desteği ile etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Komandolarımız #PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi."
Etiketler: son dakika pençe-kaplan msbSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:11
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