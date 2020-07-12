Mermilere göğüs gerdiler, tankları durdurdular, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'ye sahip çıktılar.

O gece FETÖ'nün hain darbe girişiminde 251 kahraman şehit oldu, yüzlercesi yaralandı. Geride gözü yaşlı eşler, çocuklar, anneler, babalar kaldı. Ancak 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler unutulmadı.

Bağışlar, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nda toplandı

Şehit yakını ve gaziler için devletin tanıdığı imkanların yanı sıra, binlerce vatandaş 15 Temmuz mağdurları için bağışta bulundu. Bağışlar, darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nda toplandı.

Vakıf yönetiminde bakanlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine kadar birçok isim yer aldı ancak en önemlisi şehit yakınları ve gaziler, vakfın yöneticisi oldu.

15 Temmuz’da darbeciler tarafından başından vurulan Turgut Aslan, Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın da mütevelli heyetinde yer aldı.

15 Temmuz'da babası ve eşini kaybeden Bilge Gürs de onlardan biri.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilge Gürs, “Genelkurmayın önünde bir tankın arabayı sürüklemesi, onların üzerine sürmesi nedeniyle köprüden düşerek babam ve eşim şehit oldu, iki kız kardeşim de gazi oldular. Şehit ailelerin yaşadığı o ayrılık acısını, hüznü, yalnızlık duygusunu çok iyi bilen biri olarak bu çatı altında yer almak bana bir güven duygusu veriyor." dedi.

Bağışlar hak sahiplerine ödeniyor

15 Temmuz şehit yakını ve gaziler için toplanan bağışlar, aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.

“15 Temmuz dayanışma kampanyasında toplanan paralar, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hesaplarına aylık biner lira olmak üzere 4 ay boyunca yatırılmıştır. Desteklerimiz maddi manevi devam edecektir. Şu ana kadar 12 milyon liralık ödeme yaptık. Bir sürü insan vücutlarını siper ettiler o gece. Evet bunun bir maddi karşılığı yok fakat burada ülkemizin bütünlüğü devletimizin birliği için ben herkese teşekkür ederim yaptıkları tüm bağışlar için.”

Şehit yakınları ve gaziler için devlet seferber oldu

15 Temmuz mağdurları için diğer şehit yakınlarında olduğu gibi pek çok olanak tanındı. 280 şehit yakını, bin 89 gazi ve 891 gazi yakını kamuda istihdam edildi.

Diğer tüm şehit yakını ve gazilerde olduğu gibi, tazminat, aylık ödeme, eğitim öğretim yardımı, faizsiz konut kredisi, istihdam hakkı, ücretsiz seyahat hakkı, sağlık yardımı, elektrik ve su indirimi askerlik muafiyeti gibi olanaklar sağlandı.

Şehitlerin hatıraları hala taze

O gecenin izleri, bir nebze de olsa silinmeye çalışılıyor ancak şehitlerin hatıraları hafızalarda halen taze.

"Oğlum, babasını düşünerek aldığım kıyafeti giyerken, televizyon izliyordu. Bir anda durdu ve ekrandan yüzünü bana çevirip ‘Anne sen evimizden mi getirdin bunu?' dedi. 'Hayır oğlum' dedim. Kokladı ve 'anne bu babam kokuyor’ dedi. O anda ben yanımızda olduğunu çok net anladım.”