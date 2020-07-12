Teröristlerin tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG tarafından, Tel Abyad'da dükkan önüne, cep telefonu ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP'nin, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor. Tel Abyad’da bir dükkân önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı EYP, boş bir arazide METİ Timimizce imha edildi."
Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor. Tel Abyad’da bir dükkân önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı EYP, boş bir arazide METİ Timimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kIUlA5xzLw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020