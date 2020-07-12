Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG tarafından, Tel Abyad'da dükkan önüne, cep telefonu ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP'nin, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor. Tel Abyad’da bir dükkân önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı EYP, boş bir arazide METİ Timimizce imha edildi."