Çataklı, Samandağ ve Arsuz ilçelerini deniz kıyısından bağlayan 26 kilometrelik yolun açılış töreninde, yolun tüm Hataylılara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kayınpederinin vefatı nedeniyle törene katılamadığını belirten Çataklı, Bakan Soylu'ya ve eşine başsağlığı dileklerini iletti.

Yolun, medeniyet olduğunu vurgulayan Çataklı, şöyle devam etti:

"Dünyada ve bölgemizde, bu asırda yaşadığımız sıkıntılı işlerin, terörün, göçün, fakirliğin önemli çarelerinden birisidir esasen yol. Tarihte eşkıyaların, günümüzde de terör örgütlerinin en önemli eylem alanlarından biridir yollar. Türkiye, 2002'den beri yol meselesinde kendini 4'e katlamıştır ve bunun genel ekonomiye, gelişmişliğe katkısından hepimiz istifade ettik. 2016'dan beri Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri terör örgütünün tasallutundan kurtardıktan sonra oralarda da büyük bir yol hamlesi başlattık. O belediyelerde, bugüne kadar tam 10 bin 134 kilometre asfalt, 20 bin 190 kilometre stabilize yol yaptık."

Hangi rakımda, hangi coğrafi koşulda olursa olsun, bu bölgelerdeki tüm yolları Avrupa ve modern dünyayla aynı standartlara ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Çataklı, bunu yaptıkça terörle mücadelede de ellerinin güçlendiğini anlattı.

Çataklı, tüm bunlara ön ayak olan, kendilerine destek ve güven verenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir meselesi var, insanımızın ferah içinde, mutlu, huzurlu Batı'daki ülkelerin vatandaşları nasıl yaşıyorsa öyle yaşaması bu... Güzellikten, doğadan yana şu güzel ülkemin, Avrupa ülkelerinden fazlası var, hepimiz biliyoruz ki eksiği yok. İşte bu yolun kenarındaki manzarayı görüyorsunuz, bunun için bizim artık terörle, kardeş kavgalarıyla vakit kaybedecek vaktimiz de yok, zaten istemiyoruz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur ve refah içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

"Terör örgütlerinin devri kapandı"

Gençlere seslenen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size güzel bir gelecek tarif etmeden, mutluluk ve huzur vadetmeyen hiçbir fikrin arkasında durmayın. Sadece kavga ve karanlık vadeden, 40 yıldır insanlara acı ve kederden başka hiçbir şey vermemiş olan, huzursuzluk, rahatsızlık ve ahlaksızlık vadeden insanlara sakın yüz vermeyin. Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DHKP-C'ler, bunların hepsinin çok şükür devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor. Devlet bazen mesajını, yaptığı işlerle verir, yaptığı eserlerle verir. Bakın, bugün açılışını yaptığımız yolu görüyorsunuz, etrafında aynı zamanda bir bisiklet yolu var. Aslında bu güzel bir mesaj, biz artık insanlarımızın mutluluğuna, refahına odaklandık. Vatandaşına hizmetin en iyisini getirmeyi hedefleyen, hiçbir hizmeti lüks görmeyen bir devletimiz var. İşte biz bu anlayıştayken gençlerimizi de yanımızda görmek, onlardan güç almak istiyoruz. Bizim gençlerimiz Avrupa'ya gitmek için çabalamasın, Avrupalı gençler Türkiye'ye gelmeyi hayal etsin istiyoruz ve böyle güzel bir geleceğin ayak seslerini de hepimiz çok şükür net bir şekilde duyuyoruz."

"Turizm anlamında bir cennet"

Hatay Valisi Rahmi Doğan da açılışı yapılan yol sayesinde Çevlik ve Arsuz gibi iki turizm cennetini bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünyanın en uzun sahillerinden bir tanesi olan Samandağ sahili, 15 kilometre uzunluğunda bir sahil. Burası gerçekten turizm anlamında bir cennet. Burası kapalı bir kutuydu, tek girişi ve tek çıkışı olan bir ilçeydi ancak bu yolla birlikte artık Arsuz'a, Antakya ile entegre olan, birleşen bir ilçe haline gelmiş oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yolun açılış kurdelesi kesildi.

Çataklı ve beraberindekiler, açılışın ardından yolu inceleyerek bisiklet yolundan bisikletlileri uğurladı.

Açılışa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bazı milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da jandarma karakolu açılışına katıldı

Çataklı, Kale Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın açılışında, yeni karakol binasının ülkeye ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Kayınpederinin vefatı nedeniyle törene katılamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hataylılara selamını ileten Çataklı, "Burada daha önce faaliyette olan jandarma karakolumuzun uzun zamandır hizmetine ara verilmişti. Geçtiğimiz 21 Nisan'da yine burada yeni, modern bir karakol binası yapmak üzere karar aldık. Hızlıca inşaatına başlandı, bugün itibarıyla kısa sürede bu çok güzel eser tamamlandı." dedi.

Çataklı, karakolun kritik bir yerde bulunduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren Kale Jandarma Karakol Komutanlığı, hem buraya gelmeden önce açılışını yaptığımız şu güzel sahil yolunun hem de toplamda 2 bin 150 vatandaşımızı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallelerinin emniyet ve asayişinden sorumlu olacaktır. Burada görev yapacak mesai arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim; burası sadece deniz kenarında güzel bir beldedeki, güzel manzaralı bir jandarma karakolu değildir. Sakın meseleye bu rahatlıkla bakmayalım. Burası aynı zamanda çok kritik bir bölgenin, çok kritik bir yolun, çok stratejik bir noktanın bulunduğu yerdir. Haritaya bakan da zaten bunu rahatlıkla anlayacaktır. Sizin buradaki göstereceğiniz en ufak bir ihmal, Allah korusun Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir can kaybı olarak bize geri döner. Terör örgütünün olsun, göçmen kaçakçılarının olsun, çatışma bölgesine geçmek isteyen kişilerin olsun, oralardan ülkemize sızmak isteyenler olsun, uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyenler olsun bunların hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergah. Onun için 'Aman ha dikkat' diyorum."

"Vatandaşla temasınızda lütfen kibar olun"

Yeni yolda hız yapmak isteyenlerin olabileceğine dikkati çeken Çataklı, bölgede trafik denetimlerinin sıkı tutulması konusunda uyarıda bulundu.

Çataklı, vatandaşlara karşı davranışlarda da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Burada yaşayan 2 bin 150 vatandaşımızın canı, malı, namusu da sizlere emanettir. Vatandaşla temasınızda lütfen kibar olun, kimseyi incitmemeye, onların işlerini görmeye gayret edin. Öte yandan işinizle ilgili tedbiri de sıkı tutun, tedbiri elden bırakmayın ki hani 'asayiş berkemal' olsun. Ne siz zarar görün ne de kimsenin zarar görmesine müsaade edin." ifadelerini kullandı.

Jandarmanın tecrübesinin ve kabiliyetinin yüksek olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Çataklı, jandarma personeline görevlerinde başarı diledi.

"Karakollarımızı, halkımızın yanı başında tesis ediyoruz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni karakolun hayırlı olmasını temenni ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi konusundaki emir ve direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bize vermiş olduğu emir ve talimatlarla ülke genelinde ihtiyaç duyuran her yerde jandarma karakol komutanlıklarımızı, birimlerimizi ve birliklerimizi halkımızın hemen yanı başında, yerinde, mahallede, halkımızın ayağında hizmet vermek üzere tesis ediyoruz." diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yeni karakol binasının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kale Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın açılış kurdelesi kesildi.

Ziyaret defterini imzalayan Çataklı, beraberindekilerle gezdiği karakolun bahçesine fidan dikti.