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Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

CHP'de, 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz partiden ihraç edildi.

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Öztürk Yılmaz CHPden ihraç edildi

Alınan bilgiye göre, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu bugün toplandı.

Ardahan Milletvekili Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili disiplin dosyalarının görüşüldüğü toplantıda, Öztürk Yılmaz'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesine kesin olarak karar verildi.

Karar sonrası konuşan Yılmaz, "Beni ihraç edenleri millet ihraç edecek, disiplin kurulu kararı yargıdan dönecektir." dedi.

Toplantıda, Elazığ Milletvekili Erol'un mazeretinin kabul edilerek, sözlü savunmasını 13 Aralık 2018 tarihinde yapması da kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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