Adalet Bakanı Gül'den Selahattin Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesinin sunumu için bulunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bütçe çalışmaları nedeniyle kararı henüz görmediğini belirten Gül, "Kararı bir görelim. Kaldı ki bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir. Bizim bir şey söylememiz doğru değil." ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Gül, "Kararı görmek lazım ve takdir edecek makam yargı makamıdır. AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır." diye konuştu.

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: AA