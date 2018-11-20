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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi adayların bir kısmı açıklanabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü adayların bir kısmının açıklanabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi adayların bir kısmı açıklanabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçim ittifakını masaya yatıracaklarını söyledi. Erdoğan, "Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız." ifadelerini kullandı.

AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Erdoğan, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz." dedi.

"Nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz"

Patates ve soğan fiyatları ile ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan, "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber / AA

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