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Gündem
TRT Haber 20.02.2024 17:31

Özgür Özel: Bütün anketleri ve ihtimalleri değerlendirdik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay adayı ile ilgili bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini söyledi. "Anketlerdeki seyre baktığımızda yola Sayın Lütfü Savaş ile devam etmeye karar verdik" dedi.

Özgür Özel: Bütün anketleri ve ihtimalleri değerlendirdik
[Fotograf: AA]

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tartışmalara ve protestolara sebep olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili konuştu.

Genel merkezimizde toplandık. Hatay'da aday gösterdiğimiz bütün ilçe başkan adaylarını, ilçe belediye başkan adaylarını, bütün ilçe başkanlarımız toplam 40 kişi oturduk. İl başkanımızın da varlığında bütün anketler değerlendirildi bütün ihtimaller değerlendirildi.

Anket sonuçlarımız ve örgütümüzün talepleri doğrultusunda gece saat 03.00'e gelirken biz CHP olarak üzerimize düşen bütün öz eleştiriyi yaparak Lütfü Savaş'ın deprem sonrası kendisinin de yakınlarını, akrabalarını kaybetmiş bir depremzede olarak ilk günlerde kullandığı bazı ifadelerden kendisinin de duyduğu üzüntüyü, yaptığı öz eleştiriyi de not ederek, Hatay'da yola Sayın Lütfü Savaş ile devam etmeye karar verdik.

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