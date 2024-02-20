Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir zanlının Tepebaşı'nda elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bu kişinin üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Kybele heykeli, haç işaretli obje ve erken Roma dönemine ait heykel ele geçirdi.

Seyitgazi ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen 32 sikke, süs eşyası (yaka iğneliği) ve dedektör bulundu.

Şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.