Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, İspanya'da

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javier Salto Martinez-Avial'in resmi davetlisi olarak İspanya'ya ziyarette bulunan Orgeneral Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Hava ve Uzay Kuvvetleri Karargahı, Indra Firması, Merkez Komuta Kontrol Grup Komutanlığı, JFAC ve 12'nci Filo'yu ziyaret ettiği bildirildi.

????️ 13-16 Şubat 2024



Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javier Salto Martinez-Avial’in resmî davetlisi olarak İspanya’ya gitti.



Bu kapsamda Madrid Büyükelçiliği, İspanya Hava ve… pic.twitter.com/FYcFUAB0sd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2024