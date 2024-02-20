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Gündem
AA 20.02.2024 15:52

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, İspanya'da

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, İspanya'da

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javier Salto Martinez-Avial'in resmi davetlisi olarak İspanya'ya ziyarette bulunan Orgeneral Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Hava ve Uzay Kuvvetleri Karargahı, Indra Firması, Merkez Komuta Kontrol Grup Komutanlığı, JFAC ve 12'nci Filo'yu ziyaret ettiği bildirildi.


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İspanya Milli Savunma Bakanlığı
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