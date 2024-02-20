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Gündem
TRT Haber 20.02.2024 16:26

Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 1423 kalıcı konut, kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutu teslim etmek" dedi.

Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
[Fotograf: AA]

TOKİ tarafından, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı kentler asında yer alan Diyarbakır'da, 1423 kalıcı konut için kura ve teslim töreni düzenlendi.

Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti;

Asrın felaketinden sadece 19 gün sonra yeni sıcak yuvaların temelini atabilecek başka bir ülke yoktur, başka bir devlet yoktur. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle bu işi tamamına erdireceğiz.

 

AFAD: Hak sahibi afetzedelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı da, X hesabından yaptığı paylaşımda, Asrın felaketinden asrın birlikteliğine... Depremden doğrudan etkilenen 11 ilimizde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenleri”ne devam ediyor; Diyarbakırlı hak sahibi afetzedelerimizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz.

Devletimizin tüm gücü ve imkanları ile aziz Milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Diyarbakır ilimizde kent merkezi ve kırsal bölgelerde yapımı tamamlanan 1423 afet konutu, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın teşrifleri ile hak sahiplerine teslim edildi. Yeni, sıcak ve güvenli yuvaları Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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