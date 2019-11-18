KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum kısmının KKTC bayrağını yakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalmanın olayı onaylamak anlamına geleceği uyarısında bulunan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında asıl tehlikeli olan Kıbrıs Türklerini hedef alan bu tür hareketlerin suskun kalınarak onaylanmasıdır. Özellikle Sayın Anastasiades, bu olaylar karşısında bunları kınayan, doğru bulmadığını söyleyen bir açıklama yapmadıkça ve şiddeti teşvik eden bu tür davranışlara karşı tedbir almadıkça Kıbrıs’ta mevcut güvensizlik derinleşir.

Sayın Anastasiades’i sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu suskunluk hayra alamet değil."

Kaynak: AA