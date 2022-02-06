Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden özel sporcular, COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, çekmiş oldukları video ile "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Çocukların gönderdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür etti.

"Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar bize güç veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." dedi.