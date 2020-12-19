Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin "31 Aralık 2020" olan yürürlük tarihi "31 Mart 2021" olarak değiştirildi.