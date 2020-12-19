Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi, 31 Mart 2021'e ertelendi.
Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin "31 Aralık 2020" olan yürürlük tarihi "31 Mart 2021" olarak değiştirildi.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete
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